Головні новини футболу 20 серпня: Шевченко викликав легіонерів на матчі Ліги націй, Циганков і Сачко – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 серпня.

Збірна України

Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини в Лізі націй.

Також він пригадав розмову з Гвардіолою щодо перспектив Зінченка в Манчестер Сіті. Наразі ж український хавбек – один з пріоритетних варіантів Бетіса на трансферному ринку.

УПЛ

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем 5-го туру УПЛ. Так вирішила експертна рада ліги. Сам хавбек також прокоментував висловлювання, що в нього криза гри.

Керманич полтавської Ворскли Василь Сачко – найкращий тренер 5 туру УПЛ. Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу оцінило роботу 43-річного фахівця балом 4,6 (максимум – 5).

Інші топ-події

Ліверпуль на виїзді переміг Крістал Пелас у заключному матчі 2-го туру АПЛ. У новому сезоні Прем'єр-ліги "червоні" залишилися єдиною командою, яка ще не пропускала в чемпіонаті.

Натомість Валенсія та Атлетіко зіграли внічию в прем'єрному турі іспанської Ла Ліги – дивіться відео голів та огляд матчу.

В Італії Аталанта розгромила Фрозіноне і очолила турнірну таблицю Серії А. Щоправда, через трагедію в Генуї свої матчі 1-го туру пізніше зіграють Мілан, Фіорентина, Сампдорія і Дженоа.