Україна

Чорноморець дотиснув Динамо в ураганному матчі УПЛ – Сидорчук з Ярмоленком не перекрили вилучення і нову комедію помилок. Мірча Луческу вибухнув після поразки. Кривбас зупинив Шахтар, програючи 1:3 у скаженому матчі з вилученням Чигринського і ще двох гравців.

Оболонь шокувала СК Дніпро-1 – "пивовари" оформили камбек і здобули першу перемогу в УПЛ. Після такого Олександр Кучер офіційно подав у відставку. СК Дніпро-1 розпочав перемовини з іноземним тренером.

Наші за кордоном

Михайло Мудрик отримав подарунок долі через травму конкурента, але не вразив в матчі АПЛ, а Челсі програв Вест Хему. Жирона розтрощила Хетафе – у Віктора Циганкова поцупили асист, а Артем Довбик запоров супермомент.

Дженоа ефектно презентувала Маліновського – переповнений стадіон скандував ім'я українця. Руслан дав емоційний коментар після шаленого прийому. Тренер Бенфіки розповів, коли дебютує Анатолій Трубін.

Світ

Іспанія вперше в історії виграла жіночий чемпіонат світу, обігравши у фіналі Англію. Фанат перервав фінал ЧС-2023 – активіст підтримав Україну, вимагаючи зупинити Путіна.

Мессі та Кривцов здобули перший трофей у США – Інтер Маямі у драматичній серії пенальті став тріумфатором Кубка ліг. Лео став найтитулованішим гравцем в історії.