Головні новини футболу 20 лютого: Шахтар обіграв Бенфіку в Лізі Європи, збірна України зберегла позиції в рейтингу ФІФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 лютого.

Шахтар – Бенфіка

Чемпіон України стартував у плей-офф Ліги Європи. Перший матч 1/16 фіналу проти Бенфіки Шахтар мінімально виграв – героями зустрічі стали Алан Патрік і Віктор Коваленко, які забили португальцям по голу. Луїш Каштру похвалив свою команду за домашню перемогу, а його візаві визнав, що Бенфіка менше зробила для успіху.

У харківському матчі вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – система створила "гірникам" багато проблем. Інший суперечливий момент виник під час результативної атаки на ворота Шахтаря: мало хто зрозумів поведінку суддів, але арбітр пояснив логіку рішень.

Європа

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека також мав цього вечора гарний настрій – він з Ромою на власному полі здолав Гент. Роман Безус з Ігорем Пластуном були одними з найкращих на полі в поєдинку Ліги Європи.

В інших матчах Манчестер Юнайтед, пропустивши від екс-гравця Зорі, не зумів обіграти команду Соболя, Інтер переміг завдяки голу Еріксена, а Аякс сенсаційно програв. Вулверхемптон, у свою чергу, знищив солідного суперника, а Стівен Джеррард здійснив вражаючий камбек.

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Україна

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