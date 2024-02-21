Єврокубки

Борусія Д розписала нічию з ПСВ у плей-офф Ліги чемпіонів зі скандальним "фарсом" арбітрів. Інтер здобув перемогу над Атлетіко – парад марнотратства Арнаутовіча зберіг інтригу в битві за чвертьфінал. Олександр Зінченко не допоможе Арсеналу в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів.

Марсель підтвердив звільнення Дженнаро Гаттузо та офіційно призначив нового тренера за два дні до матчу з Шахтарем. "Гірники" прилетіли до Франції на матч-відповідь Ліги Європи.

Україна

Катерина Монзуль очолила Комітет арбітрів УАФ. Олег Лужний офіційно приєднався до команди Шевченка в УАФ. Син Шевченка потрапив до списку гравців збірних України – він міг виступати за Англію та США.

Збірні України отримали нових тренерів. Квартет команд УПЛ вирішив грати без уболівальників до кінця сезону. Стало відомо, де відбудеться фінал Кубка України-2023/24.

Світ

Баварія в пошуках тренера: розмови про Зідана, конкуренція з Ліверпулем і несподіваний план, щоб пережити катастрофу. Барселона готова влаштувати великий розпродаж – Лєвандовскі та ще 4 зірки стали жертвами труднощів каталонців.

Ман Сіті здолав Брентфорд без Ярмолюка і впритул наблизився до Ліверпуля. Модріч отримав несподівану пропозицію від Анчелотті. Мбаппе отримає ставку на рівні з іншими, але матиме бонус у стилі легенд.