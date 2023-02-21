Україна

Динамо врятувалося проти Риги. Екс-хавбек Борусії Д покарав за провали, Гармаш усе змінив, а Царенко видав магію.

Лідер УПЛ продовжує підсилюватися. СК Дніпро-1 підписав двох гравців Металіста.

Одразу 2 гравці основи можуть покинути Шахтар. З агентами вже контактує низка клубів.

Динамо і загребський рецепт, або Наступний великий трансфер для Суркіса.

"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю.

Наші за кордоном

Тренер Челсі заступився за Мудрика та інших новачків, які поки не виправдовують витрачених грошей. Сам українець на фоні критики ухвалив показове рішення.

Руслан Маліновський курйозно запізнився на літак після матчу чемпіонату Франції – Марсель полетів додому без українця.

Артем Бєсєдін віддав дебютний асист на Кіпрі – відео результативного пасу, який приніс перемогу.

Олександр Зінченко знає, як закохати в себе Лондон, Маліновський посприяв камбеку – виступи українців за кордоном.

Світ

Доля Андрія Луніна та 2 серйозні втрати: Реал оголосив заявку на Ліверпуль. Поєдинок Ліги чемпіонів буде зіграний у вівторок на Енфілді.

Віце-чемпіон світу влітку буде безкоштовним – клуб підтвердив провал переговорів.

Ліонель Мессі скористався дозволом ПСЖ і повернувся в Барселону.