Україна – Італія

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024. Матч завершився скандалом – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті. Левом матчу став Віталій Миколенко.

Наша збірна ще має шанс пробитися на турнір через плей-офф. Сергій Ребров оцінив роботу команди, а Лучано Спаллетті відзначив, що Україна створила проблеми фавориту.

Україна

Шахтар програв Руху в товариському матчі – провали у захисті, велике повернення і головний біль Пушіча. Карпати близькі до підписання легіонера з-за океану. Довбик може змінити клуб взимку – Жирона чекає великих грошей, СК Дніпро-1 потирає руки.

Світ

Ще три збірні вийшли на Євро: до Італії приєдналися Словенія та Чехія. Лідер Карпат поховав Молдову у відборі на чемпіонат Європи. Англія подарувала нічию Північній Македонії, але зберегла перший кошик під час жеребкування Євро-2024.

Барселона підтвердила жахливий діагноз Гаві – хавбек пропустить залишок сезону і Євро-2024. Анчелотті підписав контракт із національною збірною. Салах ледь не став жертвою нападу вболівальників – зірку Ліверпуля виводили під конвоєм.