Головні новини футболу 20 листопада: Україна зі скандалом не вийшла на Євро-2024, Довбик може піти на підвищення
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 листопада.
Україна – Італія
Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024. Матч завершився скандалом – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті. Левом матчу став Віталій Миколенко.
Наша збірна ще має шанс пробитися на турнір через плей-офф. Сергій Ребров оцінив роботу команди, а Лучано Спаллетті відзначив, що Україна створила проблеми фавориту.
Україна
Шахтар програв Руху в товариському матчі – провали у захисті, велике повернення і головний біль Пушіча. Карпати близькі до підписання легіонера з-за океану. Довбик може змінити клуб взимку – Жирона чекає великих грошей, СК Дніпро-1 потирає руки.
Світ
Ще три збірні вийшли на Євро: до Італії приєдналися Словенія та Чехія. Лідер Карпат поховав Молдову у відборі на чемпіонат Європи. Англія подарувала нічию Північній Македонії, але зберегла перший кошик під час жеребкування Євро-2024.
Барселона підтвердила жахливий діагноз Гаві – хавбек пропустить залишок сезону і Євро-2024. Анчелотті підписав контракт із національною збірною. Салах ледь не став жертвою нападу вболівальників – зірку Ліверпуля виводили під конвоєм.