Головні новини футболу 20 листопада: Україна розписала нічию з Туреччиною, Росія не зуміла вийти в еліту Ліги націй

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 листопада.

Україна – Туреччина

Збірна України зіграла внічию з Туреччиною в товариському матчі на жахливому газоні, де суддя не зарахував 2 голи. Дивіться відеоогляд спарингу. Найкращим гравцем зустрічі у складі "синьо-жовтих" став Олександр Зінченко. А от Тарас Степаненко пропустив гру через проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко вважає, що звітний поєдинок приніс дуже багато інформації про молодих виконавців. Його візаві Мірча Луческу у своєму стилі видав декілька гострих фраз на післяматчевій прес-конференції.

Ліга націй

Швеція без проблем обіграла Росію та позбавила її путівки в елітний дивізіон А Ліги націй. Скандинави легко впоралися зі слабким опонентом, а тепер у випадку невдачі у кваліфікації на Євро-2020 вони отримали шанс попасти в плей-офф, де потенційним суперником може стати Україна.

Польща розписала нічию з Португалією та врятувала для себе місце в першому кошику при жеребкуванні відбірних груп до Євро-2020. Поляки вигризли таке право в збірної Німеччини, яка напередодні втратила перемогу над Нідерландами і, як наслідок, повторила 40-річний антирекорд. Бундестім провела жахливий рік, але Льов в останній момент показав, що в команди є перспектива.

Інші топ-новини

У товариських матчах Франція здолала Уругвай, Італія обіграла США, а Бразилія перемогла Камерун. Дві зірки Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе та Неймар отримали травми.

Мілан зробив офіційну заяву щодо переходу Ібрагімовіча – трансфер все ближчий. Екс-директор "россонері" видав сенсаційне зізнання – Кріштіану Роналду в 2017 міг перейти в Мілан.

Скільки Ярмоленко і Ко заробляють у Вест Хемі – зірка команди може покинути її через фінансове питання.