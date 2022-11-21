ЧС-2022

Мундіаль-2022 розпочався 20 листопада. Еквадор легко обіграв Катар у стартовому матчі турніру, але не обійшлося без скандалу з незарахованим голом у ворота господаря чемпіонату.

Катар став першим господарем ЧС в історії турніру, який програв матч-відкриття. Звання героя зустрічі дісталося нападнику Фенербахче Еннеру Валенсії, який забив обидва голи Еквадору – відеоогляд поєдинку.

Тренери УПЛ спрогнозували переможця чемпіонату світу – бойкот Луческу, відвертий фаворит і патріотизм.

Україна

У неділю відбулися два матчі 14-го туру УПЛ. Минай здобув першу домашню перемогу в чемпіонаті, обігравши Металіст завдяки голу на останніх хвилинах. Металіст 1925 переграв Кривбас у Кривому Розі, опустивши команду Юрія Вернидуба у зону перехідних матчів.

Мар'ян Швед переніс операцію. Вінгер Шахтаря у 2022 році вже не вийде на поле, а зможе допомогти команді тільки у другій частині сезону.

У Першій лізі Карпати здобули перемогу, але ризикують отримати технічну поразку через одночасне перебування на полі 12-х футболістів.

Україна достроково вийшла до еліт-раунду відбору Євро-2023. Дубль хавбека Динамо приніс розгромну перемогу над Кіпром.

Трансфери

Кріштіану Роналду та Манчестер Юнайтед за крок від прощання. У скандальної зірки вже є 2 щедрі пропозиції.

Ліонель Мессі може безкоштовно перейти в Манчестер Сіті. Такий сценарій є ймовірним вже влітку 2023 року, після завершення контракту нападника з ПСЖ.