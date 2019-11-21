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ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Головні новини футболу 20 листопада: Моурінью очолив Тоттенхем, Швед може покинути Селтік

07:00 571 Читать на русском
Головні новини футболу 20 листопада: Моурінью очолив Тоттенхем, Швед може покинути Селтік
Жозе Моурінью / ФК Тоттенхем

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 листопада.

Моурінью в Тоттенхемі

Жозе Моурінью офіційно очолив Тоттенхем замість Маурісіо Почеттіно. Президент лондонців Даніел Леві назвав причини призначення португальця головним тренером.

Фахівець зароблятиме вдвічі більше за Почеттіно. Жозе Моурінью запросив у Тоттенхем двох тренерів з Ліги 1.

Він вже провів перше тренування біля керма Тоттенхема та оцінив перспективи "шпор" в сезоні 2019/20 АПЛ.

Трансферні чутки

Мар'ян Швед може покинути Селтік вже в січні. Тим часом за Віктором Циганковим стежать чотири топ-клуби, серед яких Ліверпуль.

Жозе Моурінью визначився із першим трансфером на чолі Тоттенхема. Натомість Ерлінг Холанд може продовжити кар'єру в РБ Лейпциг.

Інші топ-події

Андрій Пятов став найкращим голкіпером у відборі на Євро-2020 за даними InStat. Співак Дзідзьо виконуватиме гімн України перед матчами збірної на Євро-2020.

Сініша Міхайловіч виписаний з лікарні – наставник Болоньї пройшов три курси хіміотерапії. А Маурісіо Почеттіно може очолити Баварію наступного літа.

Кріштіану Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес. Тим часом Манчестер Сіті готовий зробити Стерлінга найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ.

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Агробізнес
13:00
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