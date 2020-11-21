Динамо

Мірослав Клозе в Динамо: відомий менеджер розкрив деталі контактів з легендою. Мілан готовий запропонувати Динамо мізерну суму за Супрягу – кияни хочуть удвічі більше. Динамо намагаються продати форварда, який пробачив Ліверпуль і розізлив фанатів божевільним промахом.

Динамо відзвітувало про катастрофічні втрати – Кендзьора став 15 гравцем у лазареті. З'явилися чутки, що Інгулець відмовив "біло-синім" перенести сьогоднішній матч УПЛ, але Ігор Суркіс спростував цю інформацію та чітко пояснив позицію клубу. Президенту кинули виклик легіонери Динамо – призом має стати місце у команді.

Україна та українці

Швейцарія – Україна: УЄФА визначився з термінами розгляду справи про зірваний матч Ліги націй. Руслан Ротань не впевнений, чи залишиться наставником молодіжної збірної України.

Зоря повідомила про масові випадки коронавірусу за тиждень до матчу проти АЕКа. Маріуполь у день матчу з Рухом зафіксував спалах COVID-19 – захворіли Маркевич та низка гравців. Однак поєдинок все одно відбувся. Львів'яни не зуміли обіграти ослабленого суперника та продовжили безвиграшну серію до 10 матчів.

Андрій Лунін в обоймі Реала на поєдинок проти Вільяреала – у Зідана чотири великі втрати. Роман Дебелко став чемпіоном Латвії у складі Риги – команду очолював екс-наставник Карпат. Український тренер повернувся в екзотичний чемпіонат.

УЄФА обрав найкращі сейви групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 – два з них здійснили воротарі Динамо та Шахтаря.

Світ

ФІФА оголосила дату і формат церемонії The Best-2020. Ліонель Мессі не має шансів покинути Барселону в січні – винен Бартомеу, який вже пішов з клубу. Борусія М втратила ключового гравця до кінця року – перед битвою з Шахтарем є і приємні новини.

Дубль Мбаппе не врятував ПСЖ від скандальної поразки проти Монако – так розпочався футбольний вікенд. Попереду ще дуже багато всього цікавого: надскладний іспит Барси перед Динамо, "побитий" Ліверпуль проти лідера АПЛ, Гаттузо може зупинити Мілан, а Моурінью приймає Гвардіолу.