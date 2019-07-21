Головні новини футболу 20 липня: Зінченко та Ярмоленко по-різному проявили себе в спарингах, УЄФА покарав Україну

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 липня.

Наші за кордоном

Наші англійські легіонери зіграли на Азія Трофі. Ньюкасл переміг безпорадний Вест Хем – Андрій Ярмоленко отримав знущальний вердикт від фанатів. Манчестер Сіті поступився Вулверхемптону у фіналі – Олександр Зінченко програв перший трофей, але почув похвалу.

Андрій Лунін може піти в оренду – Реал підшукав для українця непоганий варіант. Екс-капітан Карпат підписав контракт з угорським клубом. Колишній гравець Динамо продовжить кар'єру в Чехії.

Мілевський та Хобленко голами допомогли Динамо Брест здобути розгромну перемогу в Білорусі, а В'ячеслав Шарпар у Латвії забив у другому матчі поспіль. Андрій Бацула оформив дубль за бельгійський Кортрейк.

Україна

УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії. Але є й гарні новини – Люксембург не оскаржуватиме рішення у "справі Мораєса".

Шахтар легко розібрався з Олімпіком у спарингу – урок комбінаційного футболу від Каштру для екс-гравця Реала. Два голи на рахунку Алана Патріка, ще один в активі Жуніора Мораєса.

Динамо переглядає трьох потенційних новачків, а молодий талант "біло-синіх" Сергій Булеца опинився у списку майбутніх зірок Європи. Клуб Першої ліги близький до трансферу відомого екс-гравця Динамо.

Світ

Представник Барселони офіційно відповів на претензії Атлетіко щодо трансферу Антуана Грізманна. Атлетіко має більші проблеми – в дебютному матчі травмувався коштовний новачок Жоау Феліш.

Ліонель Мессі перепросив за критику КОНМЕБОЛ на Копа Амеріка-2019 та уникне тривалої дискваліфікації. Златан Ібрагімовіч оформив хет-трик у матчі проти лідера МЛС – Карлос Вела, над яким глузував швед, відповів дублем.

Манчестер Юнайтед обіграв Інтер на Міжнародному кубку чемпіонів – єдиний гол забив молодий талант Мейсон Грінвуд. А потім "дияволи" ще й відмовилися продати італійцям за солідну суму Ромелу Лукаку.