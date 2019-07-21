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Головні новини футболу 20 липня: Зінченко та Ярмоленко по-різному проявили себе в спарингах, УЄФА покарав Україну

07:00 605 Читать на русском
Головні новини футболу 20 липня: Зінченко та Ярмоленко по-різному проявили себе в спарингах, УЄФА покарав Україну
Головні новини футболу 20 липня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 липня.

Наші за кордоном

Наші англійські легіонери зіграли на Азія Трофі. Ньюкасл переміг безпорадний Вест Хем – Андрій Ярмоленко отримав знущальний вердикт від фанатів. Манчестер Сіті поступився Вулверхемптону у фіналі – Олександр Зінченко програв перший трофей, але почув похвалу.

Андрій Лунін може піти в оренду – Реал підшукав для українця непоганий варіант. Екс-капітан Карпат підписав контракт з угорським клубом. Колишній гравець Динамо продовжить кар'єру в Чехії.

Мілевський та Хобленко голами допомогли Динамо Брест здобути розгромну перемогу в Білорусі, а В'ячеслав Шарпар у Латвії забив у другому матчі поспіль. Андрій Бацула оформив дубль за бельгійський Кортрейк.

Україна

УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії. Але є й гарні новини – Люксембург не оскаржуватиме рішення у "справі Мораєса".

Шахтар легко розібрався з Олімпіком у спарингу – урок комбінаційного футболу від Каштру для екс-гравця Реала. Два голи на рахунку Алана Патріка, ще один в активі Жуніора Мораєса.

Динамо переглядає трьох потенційних новачків, а молодий талант "біло-синіх" Сергій Булеца опинився у списку майбутніх зірок Європи. Клуб Першої ліги близький до трансферу відомого екс-гравця Динамо.

Світ

Представник Барселони офіційно відповів на претензії Атлетіко щодо трансферу Антуана Грізманна. Атлетіко має більші проблеми – в дебютному матчі травмувався коштовний новачок Жоау Феліш.

Ліонель Мессі перепросив за критику КОНМЕБОЛ на Копа Амеріка-2019 та уникне тривалої дискваліфікації. Златан Ібрагімовіч оформив хет-трик у матчі проти лідера МЛС – Карлос Вела, над яким глузував швед, відповів дублем.

Манчестер Юнайтед обіграв Інтер на Міжнародному кубку чемпіонів – єдиний гол забив молодий талант Мейсон Грінвуд. А потім "дияволи" ще й відмовилися продати італійцям за солідну суму Ромелу Лукаку.

blog_ava
Баварія здобула легку перемогу над Реалом на Міжнародному кубку чемпіонів
08:26
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