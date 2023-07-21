Головні новини футболу 20 липня: гучний трансфер на радість Трубіну, легенда Барси з Кривцовим, 9:0 від Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 20 липня.
Гранди УПЛ
Динамо у таємному спарингу розбило австрійців і продовжує чистку складу. Ерік Рамірес повинен вирушити у чергову оренду.
Шахтар готується до переговорів з Інтером. "Нерадзуррі" офіційно продали Онана в МЮ і явно розглядають українця на заміну.
МЛС
Головним ньюсмейкером на цьому ринку залишається Інтер Маямі. Жорді Альба поповнив компанію Мессі, Бускетса і Кривцова. На черзі інші легенди Барси.
Жіночий ЧС
Перший день Мундіалю подарував сюрпризи. Обидві господарки турніру стартували з перемог, хоча не всі вони читались.
Ліга конференцій
Кваліфікація третього єврокубка триває. Українці проходили, забивали, вилітали і вийшли на Ворсклу. Далі лише цікавіше.