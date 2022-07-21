Ліга чемпіонів

Динамо стартувало в Лізі чемпіонів 2022/23. У матчі другого кваліфікаційного раунду кияни розійшлися миром з Фенербахче. Обидві команди так і не змогли забити, відклавши з'ясування стосунків на матч-відповідь – дивіться відеоогляд поєдинку в Лодзі.

В інших зустрічах Ференцварош без Зубкова програв динамівцю і Ко, Олімпіакос втратив перемогу в компенсований час – всі результати середи.

Україна

Ярослава Ракицького в Шахтарі не буде. Трансфер екс-захисника збірної України зірвався, стверджує Ігор Бурбас.

Перший іноземний новачок у Шахтарі з початку повномасштабної війни. Йовічевіч підписав свого давнього знайомого. Натомість "гірники" продадуть легіонера в Серію А і зароблять мінімум 14 млн євро.

Динамо готує трансфер зірки УПЛ – перехід може відбутися найближчими днями.

У полку зрадників України прибуло. Колишній хавбек Шахтаря поїхав тренувати на Росію до Кононова, а екс-воротар футзальної збірної знову вирушив по криваві гроші.

Світ

Пауло Дибала перейшов у Рому, підписавши контракт на 3 роки. Римляни переманили аргентинця, який прийшов із Ювентуса вільним агентом.

Барселона розбила клуб Бекхема з рахунком 6:0 – Рафінья оформив гол та 2 асисти за тайм.

Ювентус офіційно купив найкращого захисника Серії А на заміну Де Лігту.

Хосеп Гвардіола вперше прокоментував продаж Зінченка в Арсенал – злива компліментів і унікальне прощання для українця.