Головні новини футболу 20 квітня: Ювентус достроково виграв Серію А, Зінченко з Манчестер Сіті повернувся на вершину АПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 квітня.

Зінченко та Манчестер Сіті

Олександр Зінченко повернувся в основу Манчестер Сіті після травми та допоміг команді мінімально здолати Тоттенхем. "Містяни" взяли реванш у "шпор" за виліт з Ліги чемпіонів, встановили унікальний клубний рекорд і обійшли Ліверпуль на вершині турнірної таблиці АПЛ. Переможний гол забив Філ Фоден – 18-річний хлопчина скористався шансом Гвардіоли.

Зінченко відіграв непогано, заробивши суперечливі оцінки від англійських ЗМІ та хороші слова фанів. Однак Манчестер Сіті не уникнув неприємностей. Лідер Кевін Де Брюйне зазнав травми і може пропустити дербі з Манчестер Юнайтед.

Наші за кордоном

Роман Зозуля продовжує боротьбу за вихід у Прімеру. Альбасете у феєричному матчі перестріляв Лас-Пальмас – українець втратив супершанс, а фанати відзначили його статус. Інший екс-форвард збірної Артем Кравець свою можливість вразити ворота Галатасарая не змарнував, однак його команда все одно програла.

Хороші новини з Угорщини: Ференцварош Сергія Реброва розгромив головного конкурента за чемпіонство – Ігор Харатін відзначився голом. Ще один українець Юрій Габовда записав собі в актив асист за Халадаш.

Європа

Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль, встановивши рекорд топ-5 ліг. У святковому матчі "б'янконері" здолали Фіорентину. Головна зірка тріумфаторів Кріштіану Роналду – перший гравець в історії, який вигравав чемпіонати Англії, Іспанії та Італії. Португалець відразу оголосив про своє майбутнє на наступний сезон.

Лідер Бундесліги Баварія ледь не спіткнулася об Вердер – суперник довго сумлінно терпів, але все ж пропустив один м'яч. Штутгарт з непристойним рахунком влетів Аугсбургу, після чого звільнив другого тренера за сезон – до слова, головного ворога Коноплянки в Німеччині. Сам Євген з трибуни спостерігав, як Хоффенхайм знущався з його Шальке.

Синхронно перемогли топи Прімери: Атлетіко впорався з Ейбаром, а Барселона мінімально здолала Реал Сосьєдад.