Європейська Суперліга

Флорентіно Перес захистив Суперлігу в іспанському суді – тамтешня Феміда заборонила УЄФА застосовувати санкції до скандального турніру. Натомість УЄФА підготував удар по Суперлізі – Ліга чемпіонів може оновитися із фантастичним бюджетом.

Французький ПСЖ оголосив офіційну позицію щодо Суперліги. Лондонський Челсі вирішив відмовитись від Суперліги – "сині" вже готують документи для виходу з турніру.

Засновники ліги ініціювали термінові збори для розформування турніру. Англійський Манчестер Сіті першим офіційно покинув Європейську Суперлігу.

Україна

Президент Інгульця Олександр Поворознюк постраждав від вибуху – ЗМІ повідомив про стан бізнесмена, а сам функціонер підтвердив інцидент згодом.

Агробізнес – Динамо: Луческу визначився із заявкою на півфінал Кубка України. Легіонери Де Пена і Кендзьора не зіграють із "хліборобами".

Інші топ-події

Сергій Ребров привів Ференцварош до чемпіонства – українець оформив третій титул поспіль. У чемпіонаті Англії Челсі не зміг здолати Брайтон і втратив шанс обійти Лестер та відірватись від Вест Хема.

Мюнхенська Баварія впевнено перемогла Байєр, РБ Лейпциг програв Кельну, Армінія відправила Шальке в другу Бундеслігу. На Апеннінах Фіорентина втримала перемогу над Вероною у важкому поєдинку Серії А.