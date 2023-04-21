Єврокубки

Визначилися півфінальні пари Ліги Європи – Хабі Алонсо дочекався зустрічі з Жозе Моурінью. Манчестер Юнайтед програв Севільї та ганебно вилетів з єврокубків. Ювентус впорався зі Спортінгом, Рома вистраждала перемогу над Фейєнордом, а Байєр влаштував розгром.

Відомі півфінальні пари Ліги конференцій. Базель створив сенсацію, Фіорентина уникла провалу з поляками, а Вест Хем впевнено пройшов далі. Суперкомп'ютер спрогнозував переможця Ліги чемпіонів.

Україна

Збірна України офіційно обрала стадіон, де проведе перший домашній матч відбору на Євро-2024. Шахтар отримав подвійне підсилення перед Класичним. Луческу може залишитись в Динамо на наступний сезон – Суркіс ще в січні почав пошуки нового тренера.

Світ

Ювентусу повернули 15 очок – "Стара Синьйора" піднялася в топ-3, але досі очікує на остаточний вердикт. Барселона підготувала Мессі першу пропозицію. Роналду можуть заарештувати чи депортувати з Саудівської Аравії.