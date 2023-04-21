Головні новини футболу 20 квітня: МЮ вилетів з єврокубків, Ювентусу повернули штрафні очки
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 квітня.
Єврокубки
Визначилися півфінальні пари Ліги Європи – Хабі Алонсо дочекався зустрічі з Жозе Моурінью. Манчестер Юнайтед програв Севільї та ганебно вилетів з єврокубків. Ювентус впорався зі Спортінгом, Рома вистраждала перемогу над Фейєнордом, а Байєр влаштував розгром.
Відомі півфінальні пари Ліги конференцій. Базель створив сенсацію, Фіорентина уникла провалу з поляками, а Вест Хем впевнено пройшов далі. Суперкомп'ютер спрогнозував переможця Ліги чемпіонів.
Україна
Збірна України офіційно обрала стадіон, де проведе перший домашній матч відбору на Євро-2024. Шахтар отримав подвійне підсилення перед Класичним. Луческу може залишитись в Динамо на наступний сезон – Суркіс ще в січні почав пошуки нового тренера.
Світ
Ювентусу повернули 15 очок – "Стара Синьйора" піднялася в топ-3, але досі очікує на остаточний вердикт. Барселона підготувала Мессі першу пропозицію. Роналду можуть заарештувати чи депортувати з Саудівської Аравії.