Україна

Динамо не дотиснуло ЧФР Клуж в благодійному матчі: дебют Довбика, нереальний сейв Бойка і безсила атака. Луческу особисто роздавав квитки на гру. Шахтар завершить турне матчами зі Спецією та Хайдуком. Де Дзербі вказав на головні труднощі після повернення у донецький клуб.

Руслан Маліновський і збірна України отримали хороші новини. Аталанта повідомила про стан гравця – серйозної травми не виявлено. Ігнатенко асистував у матчі проти Сент-Етьєна – перша результативна дія українця у Франції.

Матчі

Манчестер Сіті переграв Брайтон і повернувся на вершину АПЛ, а Зінченко допоміг поставити крапку. Арсенал впевнено переміг Челсі, перервавши серію поразок, та покращив свої шанси на Лігу чемпіонів. Евертон драматично врятувався від поразки з Лестером, а Миколенко провів солідний матч АПЛ і заробив цінний бал.

Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії, обігравши Фіорентину. Лейпциг вигриз в Уніона путівку в фінал Кубка Німеччини. Реал у важкому матчі переміг Осасуну – Бензема двічі не забив пенальті, Алаба травмувався перед битвою з Ман Сіті.

Інше

Пеле вкотре госпіталізували – Король футболу продовжує боротьбу з раком. Виплати зупинені: Росія не отримала від ФІФА навіть половини суми за проведення ЧС-2018. Визначився перший новачок АПЛ сезону 2022/23.