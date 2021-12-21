Трансферна кампанія Динамо може розвернутися в неочікуваному напрямку. В УПЛ кипить робота над зірковим підсиленням. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 20 грудня 2021 року.

Динамо

Інгулець хоче підписати 4 гравців Динамо. ЗМІ розкривають імена, двоє з потенційних новачків раніше виступали за національну збірну України. Як розповів президент клубу із села Петрова, трансферне підсилення буде божевільне – відомі українці та легіонери.

Тим часом Луческу продовжує шукати снайпера. Динамо дуже зацікавлене у трансфері Довбика, однак СК Дніпро-1 встановив шалений цінник, адже прагне поборотися з українськими грандами за найвищі місця. За такі гроші можна купувати нападників і в топ-5 чемпіонатах Європи. Найдорожчі придбання Ігоря Суркіса не дорівняють вартості форварда збірної України.

Миколенко в Евертоні віщує Динамо шляху до втраченої величі. Натомість сам гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу. Аналізуємо актуальні за і проти цієї угоди, до офіційного підтвердження якої залишаються лише формальності.

Супряга ледь не опинився в Італії минулого літа. Знаменитий тамтешній інсайдер підтвердив, що відразу 4 клуби Серії А виходили на Динамо, і пояснив зрив трансферу.

Інші трансфери УПЛ

Тайсон повернеться в Металіст. Бразильський вінгер, який зовсім нещодавно покинув Шахтар, начебто навіть підтвердив сенсаційний трансфер. Є імовірність, що Тайсон спочатку пограє... у Першій лізі.

Металіст хотів підписати Кочергіна. Гравець, який встиг дебютувати за національну збірну України, відлякав Ярославського запитами щодо зарплати. Колишній лідер Зорі, до слова, через небажання продовжувати контракт вже 3 місяці не грає.

Шахтар залишився без головного селекціонера – відомий фахівець вже обрав новий клуб та узгодив усі умови співпраці.

Світ

Дві зірки Манчестер Сіті розгнівали Гвардіолу. Провідні виконавці збірної Англії отримали перше покарання від головного тренера. Подейкують, що причиною санкцій став візит до повії з БДСМ-нахилами. І це у час, коли АПЛ трясе від спалахів COVID-19 у більшості клубів.

Гроші взяли своє. Клуби АПЛ вирішили не зривати святковий тур – Ліверпуль опинився в головній опозиції, хоча раніше більш лютував Челсі. Прем'єр-ліга готова не переносити матчі у традиційний різдвяний період, якщо команди матимуть у своєму розпорядженні 13 здорових польових і бодай одного воротаря.

Тоттенхем офіційно вилетів із єврокубків – УЄФА ухвалив рішення щодо незіграного матчу проти Ренна. Конте може зосередитися на боротьбі за топ-4 і путівку в Лігу чемпіонів.

А ось ФІФА придумала, як збільшити фінансову вигоду до колосальних масштабів. Схоже, що проведенню чемпіонатів світу кожні 2 роки нічого не завадить. Україна претендуватиме на ласий шматок призових, і для цього навіть не треба потрапляти на Мундіаль.