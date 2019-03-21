Головні новини футболу 20 березня: збірна України прибула до Лісабона, Коваленко не допоможе команді

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 березня.

Збірна України

Національна команда прибула до Лісабона на перший матч відбору до Євро-2020 проти Португалії. Керманич "жовто-синіх" Андрій Шевченко взяв на Піренеї 25 гравців.

Віктор Коваленко залишив табір збірної України та не зіграє з Португалією і Люксембургом. Гонсалу Гедеш може пропустити матч із українцями.

Рубен Невеш вважає Україну чудовою збірною, яка добре відіграла в Лізі націй. На поєдинок Португалія – Україна продано понад 50 тисяч квитків.

Україна

Вітор Буено не хоче покидати Динамо та їхати до Бразилії. А гравець Шахтаря Дентінью може повернутись у Корінтіанс.

Паулу Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Роми. Керівництво ФК Львів нібито заплатило гравцям Карпат по 5 тисяч доларів – "зелено-білі" відповіли на інсайд Бурбаса.

Інші топ-події

Збірна Німеччини вдома розписала результативну нічию з Сербією – майбутнім суперником національної команди України.

Мюнхенська Баварія анонсувала рекордну трансферну кампанію у своїй історії, а Лукас Ернандес вже підписав контракт із німецьким грандом.

Англійський Ліверпуль зацікавлений у придбанні Дибали. Також іспанська Барселона готова продати Коутінью за 85 млн фунтів.