Україна

Тайсон переведений у дубль Шахтаря. Бразилець не полетів з командою у Харків на матч проти ПФК Львів. Пізніше стала відома причина – гравець відмовився вийти на заміну в поєдинку Ліги Європи з Ромою.

Також відбулися три матчі 19 туру УПЛ. Маріуполь і Минай розписали мирову, Ворскла знищила Олімпік, а Десна поступилася СК Дніпро-1.

У Першій лізі Верес продовжує переслідувати лідерів, а львівські Карпати зазнали чергової поразки в третьому за силою дивізіоні – не допоміг навіть диво-гол.

Андрій Шевченко отримав нового асистента в збірній України.

Топ-матчі дня

Баварія розбила суперника з хет-триком Роберта Лєвандовскі. Борусія Д знову втратила очки, а Ерлінг Холанд оформив дубль. Реал переміг Сельту і обійшов Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги. Але героєм дня в Іспанії став голкіпер Севільї, який забив гол і приніс команді нічию.

Манчестер Сіті вийшов у півфінал Кубка Англії, обігравши Евертон. Олександр Зінченко врятував свою команду від пропущеного м'яча.

Інші головні події

Роберт Лєвандовскі допоможе Польщі у протистоянні з Англією – Меркель зробила виключення для лідера Баварії, якому не доведеться відбувати карантин.

Ерлінг Холанд хоче перейти в Реал, стверджують іспанські ЗМІ.