Головні новини футболу 20 березня: Барселона принизила Реал у Класіко, Монзуль дебютувала в Італії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 березня.
Україна
Українські клуби можуть пропустити єврокубковий сезон 2022/23 – неприємний прогноз юриста на випадок тривалої війни.
Катерина Монзуль вийшла працювати на матч Серії А з українським прапором. Команди влаштували божевілля із 7 голами – дебют нашої арбітрині в чемпіонаті Італії.
Гравці Динамо придбали автомобіль для розвідувального батальйону.
Вінгер Шахтаря Тете визначився з майбутнім клубом. Щоправда, трансфер можуть зірвати європейські гранди.
Топ-матчі дня
Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформив дубль і віддав асист, у Дембеле дві гольові передачі. 0:4 – сенсаційний погром команди Карло Анчелотті.
Розгром зафіксований і в Італії. Рома переграла Лаціо в дербі – дубль і рекорд Абрахама та шедевр Пеллегріні принесли Моурінью реванш.
Тоттенхем здолав Вест Хем і обійшов МЮ в матчі АПЛ – Ярмоленко знову ледь не врятував, оригінальний хет-трик Кейна.
Манчестер Сіті розбив Саутгемптон і став півфіналістом Кубка Англії – крихти для Зінченка, Гвардіола вгадав із замінами.
Монако розгромив ПСЖ. Класний перфоманс Бен-Єддера з диво-голом затьмарює Мбаппе.
Світ
Визначилися півфінальні пари Кубка Англії 2021/22.
Французький Труа остаточно відсторонив Жерсона Родрігеса. Скандальний легіонер Динамо пробайдикує до кінця оренди.