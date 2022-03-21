Україна

Українські клуби можуть пропустити єврокубковий сезон 2022/23 – неприємний прогноз юриста на випадок тривалої війни.

Катерина Монзуль вийшла працювати на матч Серії А з українським прапором. Команди влаштували божевілля із 7 голами – дебют нашої арбітрині в чемпіонаті Італії.

Гравці Динамо придбали автомобіль для розвідувального батальйону.

Вінгер Шахтаря Тете визначився з майбутнім клубом. Щоправда, трансфер можуть зірвати європейські гранди.

Топ-матчі дня

Барселона розгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформив дубль і віддав асист, у Дембеле дві гольові передачі. 0:4 – сенсаційний погром команди Карло Анчелотті.

Розгром зафіксований і в Італії. Рома переграла Лаціо в дербі – дубль і рекорд Абрахама та шедевр Пеллегріні принесли Моурінью реванш.

Тоттенхем здолав Вест Хем і обійшов МЮ в матчі АПЛ – Ярмоленко знову ледь не врятував, оригінальний хет-трик Кейна.

Манчестер Сіті розбив Саутгемптон і став півфіналістом Кубка Англії – крихти для Зінченка, Гвардіола вгадав із замінами.

Монако розгромив ПСЖ. Класний перфоманс Бен-Єддера з диво-голом затьмарює Мбаппе.

Світ

Визначилися півфінальні пари Кубка Англії 2021/22.

Французький Труа остаточно відсторонив Жерсона Родрігеса. Скандальний легіонер Динамо пробайдикує до кінця оренди.