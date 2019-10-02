Головні новини футболу 1 жовтня: Шахтар оформив важливу перемогу в ЛЧ, Соболь осоромив Реал, Баварія вбила Тоттенхем

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 жовтня.

Аталанта – Шахтар

Шахтар вирвав неймовірно важливу перемогу в другому турі Ліги чемпіонів. Донеччани на виїзді обіграли прямого конкурента Аталанту: камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський. Заповітні 3 очки на останніх хвилинах приніс гол Манора Соломона – дивіться відео голів і огляд тріумфального матчу.

Наставник "гірників" Луїш Каштру вважає, що команді вдалося досягти позитивного результату завдяки вірі в перемогу та досвіду. Головний тренер Аталанти засмучений, що його підопічні не здобувають у Лізі чемпіонів тих результатів, на які заслуговують. Також своїми думками про поєдинок поділився Руслан Маліновський.

Ліга чемпіонів

У центральному матчі ігрового дня Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лондоні. Суперники видали класний динамічний перший тайм, але по перерві німці зґвалтували суперника. Феєрили Серж Гнабрі та Роберт Лєвандовскі: в першого – покер, в другого – дубль.

Брюгге зганьбив Реал на Сантьяго Бернабеу. Едуарду Соболю пощастило в останній момент залетіти в стартовий склад бельгійців, а головний героєм зустрічі став екс-форвард Зорі. Бонавентуре двічі прибив Реал: спершу залетів курйозний гол, а потім він потролив мадридських фанатів відсвяткувавши друге взяття воріт у стилі Роналду.

Манчестер Сіті здобув перемогу над загребським Динамо та очолив групу Шахтаря. "Містяни" володіли тотальною перевагою по грі, але до останніх хвилин зберігався мінімальний рахунок на табло. Герой – Рахім Стерлінг, в активі якого гол+асист. Справдилися найгірші прогнози щодо Олександра Зінченка – українець після провалу з Евертоном навіть не потрапив у заявку.

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