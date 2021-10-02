Україна

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар повернув на правильний шлях, Динамо і Зоря заспів не підтримали – Росія пішла у відрив.

Півзахисник молодіжної команди Динамо Самба Діалло став трансферною ціллю Манчестер Сіті.

Жуніор Мораєс повідомив, коли Шахтар зможе на нього повноцінно розраховувати.

Футболісти Олімпіка та Поділля влаштували масову бійку після фінального свистка.

Світ

Одіозний екс-президент Палермо Маурціо Дзампаріні пережив жахливу трагедію – його 23-річного сина знайшли мертвим.

Ерлінг Холанд пропустить ключові матчі збірної Норвегії за вихід на Євро-2020.

УЄФА відсторонить від роботи Дюнейта Чакира, який призначив скандальний пенальті у матчі Мілана проти Атлетіко.

Українці за кордоном

Роман Зозуля міг повернутися в Україну – Кривбас вів переговори з форвардом.

Хосеп Гвардіола назвав орієнтовні терміни повернення Олександра Зінченка на футбольне поле.

"Фанати тут просто скажені": Ігор Харатін – про несподівану перемогу над Лестером і новий етап у Легії