Україна

Рух залишив Шахтар лідером УПЛ – "жовто-чорні" шокували Кривбас трьома голами, здобувши вольову перемогу. Оболонь втримала мінімальну перемогу над Минаєм – голкіпер "поховав" закарпатців, але міг забити з кутового. Полісся не змогло скористатись фіаско Шахтаря, розписавши мирову з Колосом.

Динамо дотиснуло Олександрію – 3 голи імені Бражка, тиск на Шахтар зростає, магічний фланг, заряди Луческу і Ярмоленка. Динамо перемогло Шахтар вперше в історії жіночого Класичного – киянки майже наздогнали "гірників" у таблиці.

Наші за кордоном

Роман Яремчук важко дебютував у старті Валенсії, отримавши розгром від Бетіса. Руслан Маліновський віддав передгольовий пас, а Дженоа у доданий час втратила перемогу над Удінезе.

Олександр Зінченко отримає новий контракт від Арсенала. Владислав Кочергін відзначився класним асистом зі штрафного у Польщі. Артем Бєсєдін забив дебютний гол за Ордабаси.

Світ

Ліверпуль забив чистий гол Тоттенхему – АПЛ визнала помилку арбітра у скандальному матчі. Капітан Реала брутально зламав конкурента Циганкова. Баварія сенсаційно повертає колишню зірку.