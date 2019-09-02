Головні новини футболу 1 вересня: Зоря вирвала нічию у Динамо, Реал і Тоттенхем втратили очки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 вересня.
Україна
Луганська Зоря вирвала нічию у Динамо завдяки неймовірному камбеку – відео голів та огляд матчу Прем'єр-ліги.
Натомість донецький Шахтар розгромив Олімпік у дербі та закріпився на вершині УПЛ – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.
Роман Санжар очолить Карпати замість Чижевського, а екс-тренер Динамо Гомес стане тренером Олімпіка.
Європа
У чемпіонаті Англії Евертон у важкому матчі здолав Вулверхемптон, а лондонський Арсенал розписав яскраву нічию з Тоттенхемом вдома.
В Іспанії Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом на Мадригалі, натомість Атлетіко перестріляв Ейбар у вольовому стилі.
Міланський Інтер здолав Кальярі та очолив турнірну таблицю Серії А, Аталанта вдома програла Торіно – Маліновський старався, але не врятував.
Трансфери
Неймар погодився виступати за ПСЖ у новому сезоні. Тим часом парижани орендували Ріко у Севільї.
Євген Коноплянка залишиться в Шальке на сезон 2019/20, а туринський Ювентус хоче підписати Жерома Боатенга з Баварії.
Іспанська Валенсія готова поборотися за Ікарді та його трансфером спричинити ефект доміно на ринку.