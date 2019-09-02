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Головні новини футболу 1 вересня: Зоря вирвала нічию у Динамо, Реал і Тоттенхем втратили очки

07:00 199 Читать на русском
Головні новини футболу 1 вересня: Зоря вирвала нічию у Динамо, Реал і Тоттенхем втратили очки
Головні новини футболу 1 вересня: Зоря вирвала нічию у Динамо, Реал і Тоттенхем втратили очки / ФК Зоря

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 вересня.

Україна

Луганська Зоря вирвала нічию у Динамо завдяки неймовірному камбеку – відео голів та огляд матчу Прем'єр-ліги.

Натомість донецький Шахтар розгромив Олімпік у дербі та закріпився на вершині УПЛ – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Роман Санжар очолить Карпати замість Чижевського, а екс-тренер Динамо Гомес стане тренером Олімпіка.

Європа

У чемпіонаті Англії Евертон у важкому матчі здолав Вулверхемптон, а лондонський Арсенал розписав яскраву нічию з Тоттенхемом вдома.

В Іспанії Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом на Мадригалі, натомість Атлетіко перестріляв Ейбар у вольовому стилі.

Міланський Інтер здолав Кальярі та очолив турнірну таблицю Серії А, Аталанта вдома програла Торіно – Маліновський старався, але не врятував.

Трансфери

Неймар погодився виступати за ПСЖ у новому сезоні. Тим часом парижани орендували Ріко у Севільї.

Євген Коноплянка залишиться в Шальке на сезон 2019/20, а туринський Ювентус хоче підписати Жерома Боатенга з Баварії.

Іспанська Валенсія готова поборотися за Ікарді та його трансфером спричинити ефект доміно на ринку.

blog_ava
Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом – посередню атаку та жахливу оборону "бланкос" рятує неймовірний Бейл
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