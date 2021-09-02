Збірна України

Олександр Петраков невдало стартував на чолі головної команди країни. Україна розписала драматичну нічию з Казахстаном в рамках відбору до чемпіонату світу. Наші хлопці забили у компенсований час, але до фінального свистка примудрилися пропустити у відповідь.

Головний тренер емоційно прокоментував проблеми з Казахстаном і шанси вийти на чемпіонат світу. Автор красивого гола Роман Яремчук заявив, що Україна провалила гру. Олександр Зінченко отримав фатальну жовту і пропустить матч проти збірної Франції.

Трансфери

Напередодні закрилося трансферне вікно в Європі. Антуан Грізманн офіційно повернувся в Атлетіко – трансфер форварда Барселони затвердили в останній момент. Барселона підписала чергового гравця збірної Нідерландів. Жером Боатенг офіційно став гравцем Ліона.

Микола Кухаревич перебрався у бельгійський клуб. Динамо відпустило Жерсона Родрігеса у Францію та було за крок від трансферу Влада Супряги в Італію – забракло 15 хвилин. Ігор Харатін офіційно змінив чемпіонат у Європі та виступатиме за Легію.

Відбір до ЧС

Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю голів у складі національної збірної. А ще він оформив диво-камбек проти Ірландії. Манор Соломон асистом долучився до розгрому, а Жерсон Родрігес обіграв Азербайджан.

Трапилася сенсація у групі України. Боснія і Герцеговина розписала нічию з Францією на виїзді. Холанд забив, але Нідерланди врятувалися, Хорватія розписала нічию з Росією, а Туреччина пережила драму.