Головні новини футболу 1 вересня: Шахтар легко переміг Маріуполь, чергова поразка Вест Хема Ярмоленка

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 1 вересня.

Україна

Шахтар переміг Маріуполь в матчі 7 туру УПЛ та зберіг лідерство в чемпіонаті України – відео голів та огляд матчу. Вже 7-й гол свій у чемпіонаті забив екс-нападник Динамо Жуніор Мораєс. Після поєдинку наставник "гірників" Паулу Фонсека російською мовою прокоментував перемогу своєї команди.

Юрій Вернидуб наразі залишається головним тренером Зорі – президент луганців Євген Геллер відхилив прохання наставника про відставку. Вернидуб, який хотів покинути команду після матчу Ліги Європи проти РБ Лейпциг, готує Зорю до поєдинку 7 туру Прем'єр-ліги проти київського Арсенала.

Топ-матчі дня

Суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті та Хоффенхайм здобули перемоги у поєдинках чемпіонату. Німецький клуб втратив одразу трьох захисників через травми.

Ювентус здолав Парму та зміцнив лідерство в чемпіонаті Італії, а Реал розгромив Леганес Андрія Луніна – українець не брав участі в поєдинку через угоду між клубами.

Атлетіко несподівано програв Сельті. Підопічні Сімеоне набрали лише 4 очки у трьох стартових турах. Челсі здобув 4 перемогу в АПЛ, здолавши Борнмут, Ліверпуль здолав Лестер – Аліссон відзначився курйозним фейлом.

Вінгер ПСЖ Анхель Ді Марія забив гол ударом з кутового – жертвою став новачок еліти Нім.

Українці у Європі

Василь Кравець знову віддав асист за Луго та допоміг своїй команді здійснити шикарний камбек у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Вест Хем Андрія Ярмоленка знову програв – цього разу Вулверхемптону. Підопічні Пеллегріні пропустили вже на останніх хвилинах поєдинку та продовжують замикати турнірну таблицю АПЛ, не набравши ще жодного очка. Ярмоленко вийшов на поле одразу після перерви, провівши таким чином на полі найбільше часу з моменту переходу у Вест Хем.

Олексій Хобленко забив дебютний гол за Динамо Брест та приніс команді перемогу над Мінськом. Інший наш легіонер – Дмитро Чигринський – розповів, коли планує повернутись на поле після травми.