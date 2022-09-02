"Футбол 24" розповідає про найцікавіше, що відбулося 1 вересня 2022 року. Останній день трансферного вікна у провідних чемпіонатах подарував чимало інтриг, зокрема, і з українськими футболістами.

Динамо

Динамо віддало Зорі відразу 2 гравців за Кабаєва – клуби підтвердили угоду. Крім Вантуха, на постійній основі перейшов Антюх.

Динамо відмовилось відпускати Забарного у Тоттенхем – джерело розсекретило суму пропозиції "шпор". За різними даними, це приблизно до 25 мільйонів фунтів. А Ілля міг отримати розкішний подарунок на свій 20 день народження.

Динамо поставило крапку у переході Циганкова. Ігор Суркіс розкрив усі карти. Президент київського клубу стверджує, що підписати Віктора хотіла лише іспанська Жирона, але він відмовив Пере Гвардіолі, який представляє інтереси гравця.

Водночас Динамо близьке до підписання вінгера збірної Ямайки, який цілком здатен зіграти на позиції Циганкова праворуч. Це був би доволі дешевий трансфер, трохи більше як пів мільйона євро.

"Бущан залишається в Динамо": агент назвав клуби, які цікавились голкіпером збірної України. Солідний список.

Трансфери

Аталанта остаточно визначила долю Маліновського. Останнє слово було за президентом клубу. Руслан залишається і в останніх хвилини трансферного вікна виходить на заміну в переможному матчі. Аталанта прорвалася на 1 місце в Серії А, маючи крихітну перевагу над Ромою, яка також набрала 10 очок за 4 тури.

Трансфер Шведа у Шахтар – відома ціна і поступка від "гірників" на майбутнє. Донецький клуб повернув ще одного відомого легіонера з європейського турне. Швед отримав у Шахтарі культовий номер, під яким грав найкращий бомбардир в історії команди.

Ворскла придбала зіркового українського легіонера з Іспанії. За Василя Кравця навіть заплатили живі гроші (орієнтовно 500 тисяч євро).

На Довбика залишився єдиний покупець. Претендент може побити трансферний рекорд клубу.

Морозюк проміняв Чорноморець на російський клуб з Європи.

Черговий цікавий легіонер для Кучера, тепер з чемпіонату Португалії. СК Дніпро-1 віддав серйозні гроші за оборонця з вражаючою статистикою результативності. Забивав у ворота Порту та Бенфіки. Ціна питання – 1 мільйон євро.

АПЛ

Брентфорд запропонував Шахтарю рекордні гроші за Мудрика. Остання спроба переконати донеччан передбачувано виявилася провальною.

Не все так погано в королівстві Тен Хага. Манчестер Юнайтед виграв 3 матч поспіль в АПЛ. Друга суха перемога на виїзді. Роналду вийшов з лави запасних, взяв на себе всю гостроту і був на межі шедевру. Топ-4, а з нею і зона ЛЧ вже зовсім поруч.

Новачок АПЛ підписав екс-зірку Шахтаря Вілліана та захисника ПСЖ, який не зіграв жодної хвилини в офіційному матчі за 13 місяців.

Роналду вимагав викинути провального капітана МЮ зі складу і вередував через схему. Авторитетні англійські ЗМІ оприлюднили нові подробиці закулісних ігор.

Евертон оголосив про трансфер зірки ПСЖ – Миколенко отримав у партнери фіналіста ЛЧ, а також ще одного центрального півзахисника. За вихованця Манчестер Юнайтед, який переважно отримував досвід гри в 2 дивізіоні чемпіонату Англії, "іриски" виклали під 20 мільйонів євро.