Головні новини футболу 1 травня: Ярмолюк у стилі Зідана доклався до побиття сенсації АПЛ, Челсі та МЮ у єврофіналах
Клуби АПЛ оформили своєрідний хет-трик у півфіналах Ліги Європи та конференцій. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 1 травня.
Україна
Брентфорд несподівано бив претендента на ЛЧ в гостях – Ярмолюк видав Мессі й влаштував сутичку, воротар віддав асист. Фанати зацінили відбір українця у стилі Зідана!
Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче.
Бущан пропустив три м'ячі від аутсайдера саудівської ліги в рідкісному матчі – усі голи забили за 16 хвилин (ВІДЕО).
Коноплянка оголосив про створення власної медіа-команди – вже підписали зіркових капітана та голкіпера.
Український тренер постраждав від атаки окупантів – його квартиру повністю знищив російський шахед.
Скандальний форвард Динамо програв суд – він побив кількох чоловіків.
Майбутнє Таловєрова в Плімуті не визначене – відомо, коли проясниться ситуація.
Динамо поверне з оренди трьох гравців – джерело розкрило подробиці.
Світ
Челсі без Мудрика розгромив сенсаційний Юргорден у першому півфіналі Ліги конференцій, Бетіс вдома дотис Фіорентину.
Манчестер Юнайтед зі скандалом розгромив Атлетік у півфіналі ЛЄ, Тоттенхем переміг Буде-Глімт.
Зірка Барселони ризикує вилетіти надовго після матчу з Інтером – усе значно гірше, ніж передбачалося.
Сільський клуб виграв Кубок Австрії.
Барселона – Інтер: УЄФА назвав найкращого гравця першого півфіналу Ліги чемпіонів.
Роналду змарнував 100% момент і вилетів з азійської ЛЧ – ніхто не може зрозуміти, що Кріштіану зробив після матчу.
4-й найкращий бомбардир ЛЧ може повернутися на вирішальний півфінал – Барселона готує зірку на матч з Інтером.
Лідер Баварії дізнався про трансфер зіркового одноклубника на своєму стрімі – епічна реакція.
Холанд шокований грою героя півфіналу ЛЧ – суперзірка Ман Сіті не стримав емоцій під час яскравої нічиєї Барси з Інтером.