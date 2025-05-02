Клуби АПЛ оформили своєрідний хет-трик у півфіналах Ліги Європи та конференцій. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 1 травня.

Україна

Брентфорд несподівано бив претендента на ЛЧ в гостях – Ярмолюк видав Мессі й влаштував сутичку, воротар віддав асист. Фанати зацінили відбір українця у стилі Зідана!

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче.

Бущан пропустив три м'ячі від аутсайдера саудівської ліги в рідкісному матчі – усі голи забили за 16 хвилин (ВІДЕО).

Коноплянка оголосив про створення власної медіа-команди – вже підписали зіркових капітана та голкіпера.

Український тренер постраждав від атаки окупантів – його квартиру повністю знищив російський шахед.

Скандальний форвард Динамо програв суд – він побив кількох чоловіків.

Майбутнє Таловєрова в Плімуті не визначене – відомо, коли проясниться ситуація.

Динамо поверне з оренди трьох гравців – джерело розкрило подробиці.

Світ

Челсі без Мудрика розгромив сенсаційний Юргорден у першому півфіналі Ліги конференцій, Бетіс вдома дотис Фіорентину.

Манчестер Юнайтед зі скандалом розгромив Атлетік у півфіналі ЛЄ, Тоттенхем переміг Буде-Глімт.

Зірка Барселони ризикує вилетіти надовго після матчу з Інтером – усе значно гірше, ніж передбачалося.

Сільський клуб виграв Кубок Австрії.

Барселона – Інтер: УЄФА назвав найкращого гравця першого півфіналу Ліги чемпіонів.

Роналду змарнував 100% момент і вилетів з азійської ЛЧ – ніхто не може зрозуміти, що Кріштіану зробив після матчу.

4-й найкращий бомбардир ЛЧ може повернутися на вирішальний півфінал – Барселона готує зірку на матч з Інтером.

Лідер Баварії дізнався про трансфер зіркового одноклубника на своєму стрімі – епічна реакція.

Холанд шокований грою героя півфіналу ЛЧ – суперзірка Ман Сіті не стримав емоцій під час яскравої нічиєї Барси з Інтером.