Українці за кордоном

День виявився дуже продуктивним для наших легіонерів. Євген Коноплянка забив вперше за 8 місяців і допоміг Краковії уникнути поразки. Віктор Циганков перервав не таку тривалу серію – оформив асист проти Севільї після 5 матчів мовчання. Віталій Миколенко індивідуально нічим не запам'ятався, але разом з Евертоном вирвав дуже важливе очко на полі Лестера.

УПЛ

Гравці і тренери Динамо вирішують проблеми зі здоров'ям. Якщо Микола Шапаренко вже бере участь у командних тренуваннях та може ще зіграти до кінця сезону, то Мірча Луческу лише починає реабілітацію після операції на стегні.

Шахтар також не може похизуватися порожнім лазаретом. Криськів, Петряк та Різник навряд допоможуть команді у нинішній кампанії.

Гучні трансферні чутки

До відкриття літнього вікна ще 2 місяці, але інформаційний простір вже наповнюється різними припущеннями та інсайдами. Реал таки хоче Мбаппе, Осімхен віддає пріоритет Баварії, МЮ та ПСЖ готові боротися за Абрахама. Зате Жозе Моурінью спокійний – нехтує інтересом Челсі, бо твердо налаштований залишатися в Ромі.