Головні новини футболу 1 січня: Яремчук отримав шанс на трансфер, Динамо може послабити суперника Шахтаря
"Футбол 24" презентує головні новини за п'ятницю, 1 січня.
Україна
Динамо націлилось на придбання суперника Шахтаря в Лізі Європи.
Роман Яремчук отримав шанс перебратися у інший клуб. Гент розглядає можливість трансферу вже в січні.
Руслан Маліновський став рекордсменом серед "далекобійників" Європи у 2020 році.
Зоря намагалася заманити найкращого бомбардира чемпіонату Грузії. Це ще й українець, якого визнали найкращим легіонером.
Світ
Вест Хем забив перший гол АПЛ у 2021 році. Цього вистачило для перемоги над Евертоном. Андрій Ярмоленко теж узяв участь у результативній комбінації. Манчестер Юнайтед здолав Астон Віллу наздогнав Ліверпуль на вершині таблиці.
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