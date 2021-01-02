Україна

Динамо націлилось на придбання суперника Шахтаря в Лізі Європи.

Роман Яремчук отримав шанс перебратися у інший клуб. Гент розглядає можливість трансферу вже в січні.

Руслан Маліновський став рекордсменом серед "далекобійників" Європи у 2020 році.

Зоря намагалася заманити найкращого бомбардира чемпіонату Грузії. Це ще й українець, якого визнали найкращим легіонером.

Світ

Вест Хем забив перший гол АПЛ у 2021 році. Цього вистачило для перемоги над Евертоном. Андрій Ярмоленко теж узяв участь у результативній комбінації. Манчестер Юнайтед здолав Астон Віллу наздогнав Ліверпуль на вершині таблиці.

У Серії А ледь не розгорівся скандал через новорічне привітання – постраждав зірковий бомбардир і його клуб.

Манчестер Сіті має серйозні проблеми через коронавірус – проти Челсі команді не допоможуть 5 гравців "містян".

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Ексклюзиви "Футбол 24"

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Динамо і перший сумнівний трансфер 2021 – він громив Україну, або Вирок чемпіону світу, який важко зрозуміти.

Лідер Мілана успішно взяв участь у шоу "Голос" та в ефірі розкрив особистий секрет Ібрагімовіча.

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