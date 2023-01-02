"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 січня 2023 року. Сенсації в європейських чемпіонатах, чергова серія трансферної саги Мудрика, пригоди Роналду тощо.

Англія

Ноттінгем втримав сенсаційну нічию з Челсі. Лондонці все далі від повернення у боротьбу за ЛЧ, за останні 7 матчів АПЛ команда Поттера виграла лише 1 раз. Так само втрачає позиції інший столичний клуб.

Астон Вілла перемогла Тоттенхем. "Шпори" пропустили двічі у 7 матчі АПЛ поспіль, втративши шанс повернутись у зону ЛЧ. Конте після чергового фіаско оголосив радикальний вирок амбіціям своєї команди. Гірший антирекорд Тоттенхем видав 35 років тому, коли Прем'єр-ліги ще навіть не існувало.

Світ

Хто став найкращим бомбардиром 2022 року лише у внутрішніх чемпіонатах? Мессі, Бензема і Роналду далеко, сенсації у топ-10. У списку опинилися доволі несподівані імена. Зокрема, Айвен Тоуні (Брентфорд) чи Мартін Тер'є, який забивав за Ренн і у ворота Динамо в Лізі Європи.

Ліга 1: Ланс розніс ПСЖ, завдавши парижанам першої поразки в сезоні. Ліон з екс-гравцем Шахтаря Тете сенсаційно програв Клермону.

Роналду витісняє з Аль-Насра футболіста, в якого відібрав свій улюблений номер. До слова, Кріштіану відмовився від послуг зіркового агента, влаштовуючи свій трансфер в Саудівську Аравію.

Україна

Довбик кращий за зірку Реала, Мессі на вершині, Холанд програв партнеру. Оприлюднено рейтинг міжнародних голеадорів 2022. Враховувалися лише голи, забиті в єврокубках, інших міжнародних турнірах і за збірну.

Маліновський все ще може втекти з Аталанти в Марсель – іменитий французький клуб продовжує шукати варіанти, але знову оренда, яка не дуже влаштовує італійців.

Мудрик наблизився до трансферу в Арсенал. Залишилось домовитись з Шахтарем, а особистий контракт на 5 років Михайло узгодив. Арсенал зробив ще одну пропозицію Шахтарю щодо Мудрика. Сторони впевнені в реальності переходу, про трансфер українця заговорив уже й легенда Ліверпуля.

Українські футболісти, які пішли захищати країну від Росії. Продовжуємо відео-підбірки від "Футбол 24". Брат Шевчука звільнений з російського полону – він захищав Маріуполь, Азовсталь і має 4 дітей.