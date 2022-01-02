"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 січня і вітає своїх читачів з Новим роком.

Трансфер Миколенка

Миколенко офіційно перейшов із Динамо в Евертон. За неофіційною інформацією Динамо отримає за захисника 20 мільйонів фунтів. Цей трансфер став третім найдорожчим на вихід для киян. Віталій гратиме за "ірисок" під 19 номером. Українець поділився емоціями після переходу в АПЛ, а також побажав Динамо великих перемог.

Україна та українці

Луческу помітили в одній з приватних клінік – у тренера Динамо можливі проблеми зі здоров'ям. Колос вдруге оголосив про підписання Тотовицького та Оріховського. Шахтар віддасть Бондаренка Олександрії.

Шанси Андрія Луніна дебютувати за Реал у Прімері розтали. Куртуа разом з іншими зірками Реала повернувся до тренувань після двох негативних тестів, а Анчелотті заявив, що Тібо може сьогодні зіграти.

Європа

Манчестер Сіті у компенсований час вирвав перемогу в Арсенала – пенальті та вилучення поховали "канонірів". Холанд однозначно натякнув, де продовжить кар'єру. Салернітана знайшла нового власника – конкурент Шевченка міг завчасно вилетіти з Серії А.