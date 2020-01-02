Головні новини футболу 1 січня: Артета здобув першу перемогу в Арсеналі, Вілья завершив кар'єру, світ зустрів 2020 рік

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 січня.

АПЛ

Лондонський Арсенал впевнено обіграв Манчестер Юнайтед і здобув першу перемогу під орудою Мікеля Артети – відео голів і огляд поєдинку 21-го туру.

Тим часом Манчестер Сіті напіврезервним складом переграв Евертон і продовжив переслідування Лестера – відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей матчу.

Крім того, Вест Хем без Ярмоленка розгромив Борнмут, Челсі втратив перемогу над Брайтоном, а Тоттенхем поступився Саутгемптону. Форвард Брайтона Джаханбахш забив фантастичний гол ударом через себе у матчі з Челсі.

Трансфери

Мадридський Реал провів переговори з Мане. Натомість Адам Лаллана вирішив покинути Ліверпуль наступного літа.

Лондонський Челсі в січні попрощається із двома форвардами і придбає бомбардира Ліона. Тим часом Манчестер Сіті готовий підписати Абрахама, який відмовляється від контракту з "пенсіонерами".

Французький ПСЖ визначився із сумою, яку хоче отримати за Кавані. А Крістіан Еріксен веде переговори з Інтером, за твердженням Джанлуки Ді Марціо.

Інші топ-події

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Андрій Шевченко, Миколенко, Циганков та інші динамівці і збірники України провели Новий рік у компанії ефектних дружин. Зате Маріо Балотеллі потрапив у ДТП – скандальний італієць невдало розпочав 2020 рік.