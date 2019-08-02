Головні новини футболу 1 серпня: Зоря пройшла далі в Лізі Європи, Маріуполь дізнався суперника, Яремчук знову забив

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 серпня.

Ліга Європи

Зоря перемогла Будучность та вийшла у наступний раунд Ліги Європи. Арбітр вилучив двох гравців суперника протягом 30 секунд ще в першому таймі, однак луганці не показали яскравий футбол і обмежилися одним голом. Віктор Скрипник залишився задоволений першим ігровим тижнем на чолі команди.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії. Маріуполь також отримав суперника на цій стадії – "приазовці" зіграють проти представника Нідерландів.

Українці в Лізі Європи: Кирило Петров сенсаційно вибив росіян, Роман Яремчук і Михайло Сергійчук відзначилися голами, а команда Івана Петряка несподівано провалилася. Вулверхемптон, Айнтрахт і Еспаньйол спокійно пройшли у наступний раунд, а Страсбур пропустив від етнічного українця.

Світ

Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубу. Інший талант Лілля за 35 мільйонів перебрався до Мілана. Німецькі ЗМІ прогриміли, що Баварія узгодила рекордний трансфер Лероя Сане, але чемпіон Бундесліги спростував ці чутки. Євген Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму переходу і зарплату українця.

Андрій Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт. "Вершкові" знайшли альтернативу Полю Погба в Аяксі. Неймар в Барселону: каталонці запропонували ПСЖ нову формулу потенційного трансферу. Натомість бразилець розпочав тренування з загальною групою парижан.

Україна

Прем'єр-ліга визначила найкращого гравця першого туру. Ми підбили підсумки ігрового дня з власним експертом: камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без Фонсеки. Володимир Лисенко встановив унікальний рекорд УПЛ – форвард Колоса став головним "пілігримом" елітного дивізіону.

Брюгге втратив лідера перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів – бельгійці здійснили коштовний трансфер в АПЛ. Карпати підписали бразильського нападника – його клуб вже повідомив про перехід.

Спортивний канал Setanta отримав дозвіл Нацради щодо ретрансляції на території України – там показуватимуть АПЛ, а всі інші топ-чемпіонати можна буде переглянути на каналах Футбол.