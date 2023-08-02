Ліга чемпіонів

Дебютний похід СК Дніпро-1 у головному євротурнірі завершився вже на стадії другого раунду кваліфікації. Підопічні Кучера після поразки 1:3 розписали нічию з Панатінаїкосом і спустилися в Лігу Європи.

Перед матчем не обійшлось без скандалу. У делегації СК Дніпро-1 отруїлись відразу 15 осіб (з них 8 футболістів), також греки не виконували деякі організаційні моменти.

Серед інших результатів дня в ЛЧ – побиття білорусів і виліт екс-гравця збірної України.

Трансфери українців

Артем Довбик відзначився голом у потенційно прощальному матчі за СК Дніпро-1. Жирона задоволено потирає руки і чекає другого українця у компанію до Віктора Циганкова.

Андрій Лунін поки далекий від трансферу. Інтер нібито готовий поборотися за нашого кіпера, але явно не на фінансових умовах Реала.

Європа втрачає зірок

Баварія та Садьйо Мане набридли одне одному всього за рік. Сенегальця офіційно продали в Аль-Наср, де він гратиме з Роналду і довго рахуватиме свою зарплатню.

Джанлуїджі Буффон планує прощатися з футболом загалом. Невдача Парми у боротьбі за підвищення довела легендарного кіпера, якому у січні виповниться 45 років.