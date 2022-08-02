Україна

Шахтар орендував тренувальний комплекс польського клубу. Шахтар проведе матч-відкриття нового сезону на НСК Олімпійський – журналіст назвав можливого суперника. Друга ліга може отримати ще одного новачка.

Мірча Луческу визначився з єдиним гравцем, якого готовий запросити на заміну Беньяміну Вербічу. Владислав Супряга ляже під ніж – стало відомо, скільки пропустить форвард Динамо.

Трансфери

Віктором Циганковим цікавиться клуб з АПЛ. Михайло Мудрик цього тижня має дізнатись, у якому клубі розпочне новий сезон. Талант Шахтаря потрапив у шорт-лист 4-разового чемпіона Франції.

Двоє українців перейшли у чемпіонат Польщі. Український голкіпер перебрався у чемпіонат Іспанії. СК Дніпро-1 припинив співпрацю з гравцем, який не встиг провести жодного матчу.

Світ

Барселона прагне розігнати цілу команду до кінця трансферного вікна – "чорний список" Хаві з 11 прізвищ. Каталонці активували третю угоду на 100 млн євро. Лаціо безкоштовно підсилився півзахисником Інтера.