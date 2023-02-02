Україна

Україна отримає 2,3 мільярда фунтів з продажу Челсі. Це гроші, які заморозив уряд Великої Британії. Для їхньої передачі Україні потрібно дочекатися схвалення ЄС.

Шахтар і Марібор видали шалений матч – 8 голів, 3 дублі, Бондаренко продовжив суперсерію, Трубін пропустив з кутового.

Андрій Ярмоленко хоче повернутись у Динамо. Українець налаштований перейти найближчим часом (трансферне вікно в УПЛ відкрите до кінця лютого), але якщо не вдасться домовитись з Аль-Айном, то вінгер повернеться влітку.

СБУ провела обшук в Ігоря Коломойського у справі про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Динамо на тривалий термін втратило Георгія Бущана, який вирушить на операцію в Мюнхен. Відповідно, зі здорових воротарів у розпорядженні Луческу залишився лише Руслан Нещерет. Але є і приємна новина – до київської команди повернувся колишній тренер.

Трансфери

На фініші трансферного вікна низка топ-клубів таки завершили гучні угоди. Лондонський Челсі оформив рекордний перехід в історії АПЛ. Підсилився і Манчестер Манчестер, який оголосив про підписання хавбека Баварії.

Динамо офіційно повернуло свого вихованця – забивав Барселоні, а тепер повинен замінити Забарного.

Лихоманка для Мудрика, Забарний має пригадати 2020-й, топ-3 Циганкова, поки Іспанія спить – АПЛ порвала зимовий ринок.

Світ

Марсель переміг завдяки курйозному автоголу після ранньої заміни Маліновського – проблему українця засвітили камери.

У Марокко стартував Клубний ЧС-2022 – історичне нововведення в дії.

Барселона втримала перемогу над Бетісом, відірвавшись від Реала на 8 очок.

ПСЖ втратив двох гравців і здобув непросту перемогу – Мбаппе двічі не забив пенальті.

Манчестер Юнайтед вийшов у фінал Кубка ліги, де зіграє з Ньюкаслом.