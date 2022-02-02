Трансфери

Євген Коноплянка не перейде в ЛАСК – вінгер Шахтаря має варіанти в трьох чемпіонатах Європи. Динамо платитиме зарплатню Супрязі з Раміресом на час їхньої оренди в Європі. Динамо нібито цікавиться форвардом з чемпіонату Росії.

Арсенал офіційно припинив співпрацю з Обамеянгом – двері в Барселону відкриті. Габонець заради Барселони погодився знизити зарплату у 84 рази. Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ.

Наші за кордоном

Зінченко відновився і готовий вперше вийти на поле у 2022 році, але Манчестер Сіті підписав довготривалий контракт з прямим конкурентом Олександра. Руслан Маліновський забив найкращий гол Аталанти за місяць.

Віталій Миколенко залікував травму та провів перше тренування під наглядом Лемпарда. Данило Ігнатенко представлений у Бордо – гравець Шахтаря прагне залишитися у Франції.

Інші новини

Україна зіграє з Росією у півфіналі футзального Євро-2022 – подвигів 42-річного воротаря було замало для дива. Південна Корея вийшла на ЧС-2022, не пропускаючи Мундіалі 35 років.