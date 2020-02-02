Головні новини футболу 1 лютого: Реал виграв дербі, легка звитяга Ліверпуля, голи українців за кордоном і феєрія Холанда

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 лютого.

Топ-матчі дня

Реал здолав Атлетіко в мадридському дербі завдяки голу Каріма Бензема та збільшив відрив від Барселони до 6 очок. Щоправда, каталонці свій поєдинок зіграють у неділю.

В Англії Ліверпуль розгромив Саутгемптон, а Челсі та Манчестер Юнайтед втратили очки. Вест Хем Андрія Ярмоленка втратив перемогу, маючи перевагу в 2 м'ячі.

Баварія вийшла на перше місце Бундесліги після перемоги над Майнцом. РБ Лейпциг врятувався від поразки на останніх хвилинах, а Борусія Д розгромила суперника – продовжує феєрити Ерлінг Холанд. В активі сенсаційного норвежця черговий дубль, а всього він у трьох неповних матчах за дортмундців забив вже 7 голів, встановивши рекорд Бундесліги.

Україна

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на звинувачення у причетності до зриву трансферу Миколи Матвієнка в Арсенал. За його словами, лондонці не робили "гірникам" офіційної пропозиції.

Динамо оголосило список гравців на другий тренувальний збір в Туреччині. Олексій Михайличенко бере в Белек 23 виконавців. Крім того, кияни дещо зароблять на трансфері Карлоса Самбрано. За інформацією ЗМІ, кияни отримають від Бока Хуніорс 1,8 млн євро.

Орест Лебеденко повернувся в УПЛ. Захисник Луго найближчі півтора року проведе у складі Олімпіка.

Світ

Роман Безус забив переможний гол вже на першій хвилині гри, а Гент розгромив суперника та продовжує гонитву за лідером. Переможним м'ячем в чемпіонаті Угорщини відзначився і Іван Петряк.

Манчестер Юнайтед на фініші трансферного вікна підписав Одіона Ігало, який грав у Китаї.