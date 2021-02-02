Коваленко в Аталанті

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко офіційно став гравцем Аталанти та буде найбільш високооплачуваним виконавцем бергамасків. Агент Вадим Шаблій розкрив окремі деталі контракту та спростував чутки про оренду в Дженоа.

Донецький Шахтар пригадав всі голи Коваленка за "гірників" в одному ролику. Сам хавбек емоційно попрощався із рідним клубом.

Трансферний дедлайн

Англійський Ліверпуль оформив переходи двох оборонців: офіційно підписав Бена Девіса з Престона та оголосив про трансфер Кабака з Шальке.

Український оборонець Богдан Бутко офіційно перебрався до Туреччини. Туринський Ювентус відпустив Хедіру в Бундеслігу.

Іспанська Сельта підписала екс-форварда Шахтаря Факундо Феррейру. "Футбол 24" провів онлайн Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн.

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