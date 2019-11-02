Головні новини футболу 1 листопада: Вернидуба сватають за кордон, VAR дебютував в Україні

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 листопада.

Україна

Руслан Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на матчі проти Данії та Азербайджану.

Динамо U-19 завдяки пенальті врятувало нічию з Карпатами U-19. У матчі відбувся історичний момент – кияни першими в Україні забили гол після застосування VAR.

По два гравці Динамо і Шахтаря претендують на звання найкращого футболіста жовтня в УПЛ. Олексій Михайличенко та ще три наставники претендують на звання найкращого тренера жовтня в Прем'єр-лізі. Шахтар прибув на матч з Карпатами без п'яти провідних гравців – "леви" мають шанс відібрати очки в чемпіона.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський вийшов у фінал голосування за найкращого гравця жовтня в Аталанті, захопивши лідерство. Євген Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А: українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ та навіть президента Лечче.

Роман Зозуля зазнав пошкодження, а його Альбасете несподівано поступився в Сегунді. Три українці стали чемпіонами Латвії у складі Риги. Юрій Яковенко знову забив у Данії – форвард відзначився у чотирьох матчах поспіль. Максим Коваль блискучим сейвом врятував свою команду від пропущеного гола.

З'явилися чутки, що Юрій Вернидуб в понеділок очолить білоруську команду. Фахівець не спростував цю інформацію, тому очікуємо на таке призначення.

Світ

АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця жовтня – у списку екс-зірка Шахтаря. Клопп, Лемпард та ще 3 тренери претендують на звання найкращого в АПЛ у жовтні – Гвардіола не потрапив у перелік номінантів. Моурінью – фаворит на заміну Емері в Арсеналі.

ПСЖ сенсаційно поступився Діжону, Кейлор Навас пропустив знущальний гол поміж ніг.