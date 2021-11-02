Україна

Барселона робить все, аби Динамо залишилось в єврокубках – шанс всього життя для українців може виявитися пасткою

Шахтар оголосив про продовження контракту з перспективним українцем Артемом Бондаренком.

СК Дніпро-1 розгромив Минай – Русин забив вперше за півтора року в УПЛ, закарпатці не виграють у 13-ти матчах поспіль

Ворскла розписала нічию з Чорноморцем, втративши третє місце в УПЛ

Світ

Керівництво Барселони планує поїздку в Катар, щоб закрити перехід Хаві. Фахівець може дебютувати у каталонському дербі.

Тим часом Барселона продовжує страждати від епідемії травм. Серхіо Агуеро вибув з гри на три місяці через проблеми з серцем.

Тоттенхем звільнив Нуну Ешпіріту Санту і дуже близький до призначення Антоніо Конте головним тренером.

Клопп і Гвардіола спіткнулися, перевтілення МЮ, Барса дозволяє Динамо мріяти, нова сенсація з Бундесліги – огляд вікенду

Збірна України

Олександр Петраков замінив травмованого Віталія Миколенка у заявці національної команди на матчі листопада. Виклик отримав захисник Шахтаря Віктор Корнієнко.

Стартував продаж квитків на домашній товариський поєдинок збірної України проти Болгарії. Щоб потрапити на трибуни стадіону Чорноморець лише перепустки бути недостатньо.