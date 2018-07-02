Головні новини футболу 1 липня: Росія сенсаційно вибила Іспанію з ЧС-2018, Хорватія пройшла Данію

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 1 липня.

Іспанія – Росія

Збірна Росії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 сенсаційно перемогла Іспанію – відео голів та огляд матчу.

Основний час поєдинку завершився внічию 1:1. Спочатку м'яч у свої ворота зрізав Сергій Ігнашевіч, який став найбільш віковим гравцем в історії Мундіалю, що відзначився автоголом. Росіяни зрівняли рахунок завдяки пенальті у виконанні Дзюби. Справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, у якій влучнішими стали росіяни.

У цьому ж матчі Росія стала першою командою з 1966 року, гравці якої двічі протягом одного Кубка світу відзначились голом у власні ворота. Іспанія у свою чергу теж встановила рекорд чемпіонатів світу, проте це не допомогло піренейцям.

Крім того, вперше в історії Кубків світу в матчі турніру було проведено четверту заміну.

Хорватія – Данія

В іншому матчі 1/8 фіналу команди теж визначали сильнішого у серії пенальті. Данія та Хорватія обмінялись голами вже в дебюті матчу, повторивши рекорд чемпіонатів світу. Крім того, гол Йоргенсена став найшвидшим на ЧС-2018.

Надалі команди так і не зуміли вразити ворота одна одної. Справа дійшла до лотереї, у якій щасливий квиток витягли хорвати. Саме вони зіграють з Росією в 1/4 фіналу.

До слова, це лише другий випадок в історії ЧС, коли обидва матчі плей-офф одного дня завершились серією пенальті.

Інші топ-події дня

Андрес Іньєста після поразки від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу заявив про завершення кар'єри в національній команді.

Роман Зозуля погодився підписати новий контракт з Альбасете. Про це заявив агент українця Володимир Кузьменко.

Динамо відмовилось відпускати в Трабзонспор двох молодих гравців – Миколу Шапаренка та Володимира Шепелєва.