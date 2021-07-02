Україна

Динамо провело перший спаринг у міжсезоння на зборах у Швейцарії. Команда Мірчі Луческу розписала надрезультативну нічию (4:4) з Базелем – відео голів і огляд матчу.

А от луганська Зоря виграла свій контрольний матч з астрономічним рахунком 22:0.

Львівський Рух сформував новий тренерський штаб, а УПЛ отримала нового спонсора і змінила назву.

Євро-2020

Збірна України вже перебуває в Римі, де "синьо-жовтим" влаштували теплий прийом незадовго до поєдинку 1/4 фіналу проти Англії. Андрій Шевченко отримав приємні новини з лазарету національної команди.

УЄФА назвав склад суддівської бригади, яка працюватиме на матчі Україна – Англія. Цей арбітр вже обслуговував матч "синьо-жовтих" на поточному чемпіонаті Європи. Також букмекери назвали фаворита матчу 1/4 фіналу.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії.

Легенда Динамо в інтерв'ю "Футбол 24" розповів про враження від гри України на Євро та оцінив роботу Мірчі Луческу в Києві.

Трансфери

Ліонель Мессі став вільним агентом. Контракт аргентинця з Барселоною завершився, а інформації про нову угоду поки не надходило. Відповідно, наразі легенда Барси перебуває без клубу.

Манчестер Юнайтед підписав Джейдона Санчо. Вінгер приєднається до "червоних дияволів" після чемпіонату Європи.

Серхіо Рамос перейде в ПСЖ. Колишній капітан Реала узгодив умови контракту з парижанами.

Київське Динамо визначилось із головною кандидатурою на заміну Бєсєдіну, який вибув на півроку через травму.

Кіліан Мбаппе хоче покинути ПСЖ на правах вільного агента. Це трапиться влітку наступного року.