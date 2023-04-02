Арсенал зберіг відрив від Ман Сіті в АПЛ / Getty Images

Україна

Стартував 19-й тур УПЛ. Інгулець вирвав перемогу над Минаєм, забивши два голи на останніх хвилинах матчу. Металіст знову не виграв – серія харків'ян без перемог триває вже 12 матчів. Кривбас забив переможний гол Вересу, граючи в меншості. Подія дня – перша перемога Руслана Ротаня в УПЛ. Олександрія яку очолює керманич збірної України, розгромила Ворсклу.

Збірну України можуть зняти з відбору Євро-2024 – юрист озвучив наслідки приголомшливої ініціативи Кабміну. Щоправда, потенційна проблема відпаде сама собою, якщо УЄФА таки ухвалить рішення про відсторонення Білорусі.

Топ-матчі дня

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Жирона здобула історичну перемогу над Еспаньйолом у матчі з двома червоними. Віктор Циганков пішов з поля без гола.

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Світ

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