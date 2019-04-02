Головні новини футболу 1 квітня: Динамо продало Че Че та отримало покарання від УЄФА, Арсенал – у трійці лідерів АПЛ

Че Че – вже не гравець Динамо

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 1 квітня.

Динамо продало півзахисника у Бразилію

Півзахисник Динамо Че Че офіційно покинув клуб. Бразилець підписав контракт із Сан-Паулу, який розрахований на 4 роки. За неофіційною інформацією, сума угоди склала близько 5 млн євро. 26-річний Че Че перебрався до Києва лише минулого літа, підписавши контракт на 5 років, проте так і не зумів стати гравцем основного складу команди Олександра Хацкевича.

"Футбол 24" з цієї нагоди пригадав найвідоміших латиноамериканців, які не зуміли закріпитись в Динамо.

Україна

УЄФА покарав Динамо через поведінку вболівальників на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса. Київський клуб на наступному матчі єврокубків змушений буде закрити для відвідувачів одразу 22 сектори НСК Олімпійський.

Селтік привітав Мар'яна Шведа зі званням найкращого гравця місяця в УПЛ. Нагадаємо, карпатівець приєднається до шотландського клубу вже у найближче міжсезоння.

Тим часом розпочався продаж квитків на матчі збірної України проти Португалії та Люксембургу, які пройдуть у червні на Арені Львів в рамках кваліфікації на Євро-2020.

Роман Зозуля цікавить декілька клубів Ла Ліги. Про це повідомив іспанський журналіст в ексклюзивному коментарі нашому сайту. "Футбол 24" спробував розібратись, яким командам Прімери міг би знадобитись український нападник, контракт якого з Альбасете втрачає чинність найближчого літа.

Інші головні події

Арсенал переміг Ньюкасл та піднявся на 3 місце АПЛ, залишивши позаду Тоттенхем. Перемогу команді Емері принесли голи Ремзі та Ляказетта.

Ліонель Мессі отримав найбільший дохід у 2018 році серед футболістів. Прибуток лідера Барселони перевищив 100 млн євро. Серед тренерів найкращим став наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне.

Аргентинський Расінг достроково став чемпіоном країни.