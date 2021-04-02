Україна – Казахстан

Невдача у матчі з казахами (1:1) на НСК Олімпійський у третьому турі кваліфікації на ЧС-2022 прогнозовано викликала значний резонанс. Вогняна реакція на третю поспіль нічию у відборі на Мундіаль. Хто став жертвою нервів Шевченка – казахські ЗМІ знають усе. Наставнику "синьо-жовтих" пропонують революцію після невдалого результату. Цікаво, що це другий найгірший старт відбору в історії "синьо-жовтих".

"Футбол 24" виділив головні події старту відбору на Мундіаль у Катарі.

Трансфери

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