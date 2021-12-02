Україна

СК Дніпро-1 останнім пробився у чвертьфінал Кубка України – прохід у стилі Мессі і комбінація принесли перемогу над ЛНЗ.

Тренер жіночої збірної України отримуватиме вдвічі більше за Олександра Петракова. УАФ розгляне жорсткий ліміт для орендованих гравців – нинішні Маріуполь і Чорноморець перевершують його удвічі.

Кривбас запросив до себе чемпіона Іспанії та володаря Кубка УЄФА. Зоря відпустить Олександра Гладкого безкоштовно у будь-який момент. Юрій Вірт анонсував гучний трансфер у Верес.

Наші за кордоном

Андрій Шевченко зазнав другої поразки в Серії А. Український фахівець розгромно програв Мілану і залишився в зоні вильоту. Шеву підводить клас гравців Дженоа. Ібрагімовіч помстився красивим голом зі штрафного.

Олександр Зінченко вперше в сезоні АПЛ вийшов у старті Манчестер Сіті. "Містяни" з українцем ледь не віддали перемогу в матчі проти Стівена Джеррарда. Інтер впевнено переграв Спецію, а Віктор Коваленко міг додати інтриги.

Європа

Барселона пішла на мирову з екс-тренером – він хотів відсудити 14 мільйонів євро. Ліверпуль у вогняному дербі розтрощив Евертон, ПСЖ розписав сенсаційну нічию, а Реал втримав мінімальну перемогу над Атлетіком.