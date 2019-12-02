Головні новини футболу 1 грудня: Динамо перемогло, Шахтар і Ювентус підготували сенсації, Мессі переміг Атлетіко

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 грудня.

Україна

У 16 турі Прем'єр-ліги Шахтар сенсаційно втратив перемогу над Маріуполем. Це унікальна подія, адже "приазовці" понад 6 років не набирали очки в дербі. Лідер першості провів жахливий матч, пропустивши від свого вихованця. Луїш Каштру розкритикував гру своєї команди.

Динамо скористалося помилкою Шахтаря та скоротило відставання до 11 очок після перемоги над Олімпіком. У киян була слабка реалізація, але спірне рішення арбітра прибило донеччан. Олексій Михайличенко поскаржився на несправедливий календар для Динамо. Бойко вперше зіграв після операції на спині, а от Миколенко навпаки травмувався.

Десна впевнено переграла Олександрію, здобувши дуже важливі бали в боротьбі за третє місце УПЛ. Позитивний результат чернігівцям принесли два голи в другому таймі.

Європа

Барселона не виїзді мінімально здолала Атлетіко та повернулася на вершину Ла Ліги. Герой матчу – Ліонель Мессі, який забив єдиний гол у зустрічі. Севілья перемогла Леганес і продовжила дихати грандам у спину – одне очко відставання від Реала та Барси.

У Серії А відбулася зміна лідера. Ювентус вдома не зумів обіграти Сассуоло – "стара синьйора" жахливо оборонялася. Інтер використав це, щоб обійти конкурента в турнірній таблиці, поклавши на лопатки СПАЛ. Рома, Лаціо й Мілан також перемогли, а Наполі продовжив свою невдалу серію поразкою від Болоньї.

Манчестер Юнайтед і Арсенал не видужують: "каноніри" з новим тренером не зуміли здолати Норвіч, а "дияволи" ще з Сульшером розписали феєричну нічию з Астон Віллою, за яку шедевр поклав Гріліш. І тільки Лестер продовжує перемагати – емоційний успіх проти Евертона. Уотфорд офіційно звільнив головного тренера.

Гладбахська Борусія перестріляла Фрайбург і повернулася на вершину Бундесліги, а Вольфсбург після вояжу в Україну несподівано поступився Вердеру.

Наші за кордоном

Роман Безус відзначився голом після ефектного проходу та допоміг Генту здобути впевнену перемогу в чемпіонаті Бельгії. Олександр Нойок забив неймовірний гол в останньому матчі сезону за Динамо Брест. Ференцварош Реброва вирвав драматичну перемогу над Капошваром і повернув собі лідерство в чемпіонаті Угорщини.